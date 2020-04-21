مصادر إسرائيلية: مباحثات لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس

قالت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مناقشات هامة تدور حول إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية.وأكد مسؤولون إسرائيليون أن المباحثات تتضمن إعادة الجنود الأسرى لدى حماس، وهم أورون شاؤول، وهدار جولدين، وأفيرا منجيستو، وهشام السيد، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت أنه في ظل أزمة كورونا، وإتمام تشكيل حكومة وحدة بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» من شأنه تقليل الفجوات في أي مناقشات مع حماس.وأشارت إلى أن وجود جانتس يسهل على نتنياهو الحصول على موافقة عامة على مثل هذه الخطوة.وأعلن نتنياهو وجانتس رسميا الاتفاق على تشكيل حكومة طواريء، وتجنب الذهاب لانتخابات كنيست رابعة.قالت مصادر مطلعة على تحركات عقد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، إن هناك محاولات لاتمام الصفقة عبر مصر، مشيرة إلى أن الصفقة تعد في مراحلها الأخيرة.