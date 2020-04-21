«التنمية المحلية»: استرداد 3 ملايين متر تعديات على أملاك الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك الكثيرين الذين استغلوا الأزمة التي تمر بها الدولة في ظل مواجهة فيروس كورونا، معتقدين أن من الصعب ردعهم، ونتيجة لذلك كان هناك الكثير من التداعيات سواء على أراضي الدولة أو بمخالفات البناء والزراعة.وأضاف خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أنه تم إزالة 369 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدول في الـ 24 ساعة الاخيرة ليصل الإجمالي إلى 2578 حالة إزالة، وبالتالي ما تم استرداده وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية وصل إلى 3 مليون و186 ألف متر مربع.وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم إزالة 135 حالة بالتعدي على أراضي الدولة بالزراعة، ليصل الإجمالي خلال 12 يوما إلى 483 إزالة على مستوى المحافظات، ليصل إجمالي الأفدنة المستردة من هذا النوع من التعديات إلى 6 آلاف و880 فدانا.وأوضح، أن الوزارة رصدت أنواع من مخالفات البناء أيضًا وهي سواء بتعلية العقار أو بالبناء بدون رخصة، وتم إزالة 208 ألف متر مربع من تلك المخالفات حتى الأمس، بالإضافة الى إزالة 1018 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك خاصة وتبلغ حوالي 39 فدانا.