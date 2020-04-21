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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يستأنف مكاسبه مع النفط وأنباء صحة زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:16 ص
الدولار
الدولار
وكالات
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استأنف الدولار مكاسبه أمام عملات منتجي النفط اليوم الثلاثاء، مع استمرار قلق المستثمرين إثر هبوط تاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي لأقل من الصفر وعزوفهم عن المخاطرة حتى بعد صعود الخام.

كما لقي الدولار دعمًا جراء قلق حيال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عقب تقارير إعلامية تفيد تلقيه علاجًا عقب خضوعه لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية.

وهوى الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة لأقل من الصفر يوم الإثنين بفعل تخمة المعروض وضعف الطلب نتيجة أزمة فيروس كورونا ولكنه استطاع الصعود فوق الصفر في التعاملات المبكرة اليوم.

ومقابل الكرونة النرويجية، زاد الدولار الأمريكي 0.28% إلى 10.4722 وكان قد كسب أمس 1.2%، وسجل الدولار 24.1040 بيزو مكسيكي بعدما قفز 1.3% في اليوم السابق.

وصعدت العملة الأمريكية 0.2% إلى 75.758 روبل روسي كما ارتفعت مقابل نظيرتها الكندية إلى 1.4162 دولار كندي بعدما سجلت أعلى مستوى في أسبوعين يوم الإثنين.

وكانت عملة كوريا الجنوبية من أكبر الخاسرين وهوت نحو واحد بالمائة إلى 1232.15 وون مقابل الدولار بعد أن أوردت "سي.إن.إن" أن كيم في خطر شديد بعد جراحة.

لكن مصادر في حكومة كوريا الجنوبية والحزب الشيوعي الصيني فندت هذه التقارير الإعلامية.

وارتفع الدولار إلى 0.9702 فرنك سويسري فيما استمر النزوح للملاذ الآمن في دعم العملة الأمريكية.

هبط الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2411 دولار.

واستقر الدولار عند 107.47 ين.

وهبط اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى 1.0841 دولار أمريكي.

ومقابل الإسترليني، لم يطرأ تغير على العملة الموحدة عند 87.38 بنس.

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