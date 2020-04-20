خالد أبو بكر: «البترول بقى أرخص من الليمون»

علق خالد أبو بكر، على الانهيار التاريخي لسعر البترول الأمريكي، قائلًا إن: "برميل البترول في العالم الآن أرخص من كيلو الليمون، وهناك هزة اقتصادية كبيرة لها تبعات كبيرة جدًا".وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الهوة الاقتصادية الكبيرة لم يتوقعها أحد، والبعض يرجع الأمر لأزمة كورونا، وعدم وجود أماكن تخزين، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة اتصالا مجمعا بين أعضاء "أوبك"، ومجموعة العشرين.