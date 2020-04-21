حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 21 أبريل 2020
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:45 ص
نور أيمنطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء21 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، لصالحك.
عاطفيًا: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب.
صحيًا: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية.
برج الثور
مهنيًا: تعيش يوما صعبا يولد حالة دقيقة قليلًا ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب.
عاطفيًا: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.
صحيًا: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقًا وتعبًا نفسيًا.
برج الجوزاء
مهنيًا: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.
عاطفيًا: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسيًا وتعيشك أوقاتًا سعيدة.
صحيًا: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك.
برج السرطان
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.
عاطفيًا: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس؛ بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا.
برج الأسد
مهنيًا: يوم ممتاز وجيد جدا يريح البال ويشعرك بالطمأنينة، تحت تأثير القمر من برج ويدعكم الأصدقاء وتبدو متحمسًا لجديد.
عاطفيًا: كُن حذرًا من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبيًا ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق.
صحيًا: يخفّ الضغط قليلًا وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد.
برج العذراء
مهنيًا: لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.
عاطفيًا: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتًا ممتعة لم تعرف من ذي قبل.
صحيًا: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة.
برج الميزان
مهنيًا: تعيش يوما ضاغطا يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيدًا تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كليًا.
عاطفيًا: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.
صحيًا: تكون متشنجًا وعصبيًا، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة.
برج العقرب
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معًا، وتنال ترقية.
عاطفيًا: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي إلى التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
صحيًا: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك.
برج القوس
مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.
عاطفيًا: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتًا أطول للشريك فهو بحاجة إليك.
صحيًا: تجد نفسك اليوم ممتلئًا بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة.
برج الجدي
مهنيًا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.
عاطفيًا: تحرز تقدّمًا مهّمًا وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.
صحيًا: كن متأنيًا ومترويًا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.
برج الدلو
مهنيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا في محيطك المهني.
عاطفيًا: تكون مطلوبًا من الجنس الآخر وربما يكون مفتونًا بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.
صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.
برج الحوت
مهنيًا: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديدًا، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.
عاطفيًا: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي.
صحيًا: عليك منح ذاتك أوقاتًا من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.
برج الحمل
مهنيًا: تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، لصالحك.
عاطفيًا: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب.
صحيًا: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية.
برج الثور
مهنيًا: تعيش يوما صعبا يولد حالة دقيقة قليلًا ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب.
عاطفيًا: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.
صحيًا: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقًا وتعبًا نفسيًا.
برج الجوزاء
مهنيًا: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.
عاطفيًا: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسيًا وتعيشك أوقاتًا سعيدة.
صحيًا: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك.
برج السرطان
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.
عاطفيًا: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس؛ بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا.
برج الأسد
مهنيًا: يوم ممتاز وجيد جدا يريح البال ويشعرك بالطمأنينة، تحت تأثير القمر من برج ويدعكم الأصدقاء وتبدو متحمسًا لجديد.
عاطفيًا: كُن حذرًا من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبيًا ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق.
صحيًا: يخفّ الضغط قليلًا وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد.
برج العذراء
مهنيًا: لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.
عاطفيًا: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتًا ممتعة لم تعرف من ذي قبل.
صحيًا: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة.
برج الميزان
مهنيًا: تعيش يوما ضاغطا يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيدًا تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كليًا.
عاطفيًا: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.
صحيًا: تكون متشنجًا وعصبيًا، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة.
برج العقرب
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معًا، وتنال ترقية.
عاطفيًا: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي إلى التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
صحيًا: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك.
برج القوس
مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.
عاطفيًا: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتًا أطول للشريك فهو بحاجة إليك.
صحيًا: تجد نفسك اليوم ممتلئًا بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة.
برج الجدي
مهنيًا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.
عاطفيًا: تحرز تقدّمًا مهّمًا وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.
صحيًا: كن متأنيًا ومترويًا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.
برج الدلو
مهنيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا في محيطك المهني.
عاطفيًا: تكون مطلوبًا من الجنس الآخر وربما يكون مفتونًا بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.
صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.
برج الحوت
مهنيًا: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديدًا، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.
عاطفيًا: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي.
صحيًا: عليك منح ذاتك أوقاتًا من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.