حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 21 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء21 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، لصالحك.عاطفيًا: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب.صحيًا: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية.برج الثورمهنيًا: تعيش يوما صعبا يولد حالة دقيقة قليلًا ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب.عاطفيًا: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.صحيًا: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقًا وتعبًا نفسيًا.برج الجوزاءمهنيًا: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.عاطفيًا: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسيًا وتعيشك أوقاتًا سعيدة.صحيًا: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك.برج السرطانمهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.عاطفيًا: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس؛ بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام.صحيًا: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا.برج الأسدمهنيًا: يوم ممتاز وجيد جدا يريح البال ويشعرك بالطمأنينة، تحت تأثير القمر من برج ويدعكم الأصدقاء وتبدو متحمسًا لجديد.عاطفيًا: كُن حذرًا من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبيًا ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق.صحيًا: يخفّ الضغط قليلًا وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد.برج العذراءمهنيًا: لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.عاطفيًا: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتًا ممتعة لم تعرف من ذي قبل.صحيًا: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة.برج الميزانمهنيًا: تعيش يوما ضاغطا يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيدًا تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كليًا.عاطفيًا: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.صحيًا: تكون متشنجًا وعصبيًا، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة.برج العقربمهنيًا: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معًا، وتنال ترقية.عاطفيًا: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي إلى التوصل إلى حل يرضي الطرفين.صحيًا: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك.برج القوسمهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.عاطفيًا: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتًا أطول للشريك فهو بحاجة إليك.صحيًا: تجد نفسك اليوم ممتلئًا بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة.برج الجديمهنيًا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.عاطفيًا: تحرز تقدّمًا مهّمًا وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.صحيًا: كن متأنيًا ومترويًا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.برج الدلومهنيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا في محيطك المهني.عاطفيًا: تكون مطلوبًا من الجنس الآخر وربما يكون مفتونًا بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.برج الحوتمهنيًا: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديدًا، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.عاطفيًا: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي.صحيًا: عليك منح ذاتك أوقاتًا من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.