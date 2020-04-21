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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 21 أبريل 2020

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء21 أبريل 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، لصالحك.
عاطفيًا: عليك أن تحترم آراء الحبيب وأن تأخذ بها وتشعر بالتفاؤل بعلاقتك به وأنك وجدت الشريك المناسب.
صحيًا: أنت خيالي بعض الشيء وهذا ما يجعلك تواجه بعض التوترات العصبية.

برج الثور
مهنيًا: تعيش يوما صعبا يولد حالة دقيقة قليلًا ويحتم عليك الانتباه إلى كل شيء وعدم التهور أو المغامرة من دون حساب.
عاطفيًا: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازبًا فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.
صحيًا: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقًا وتعبًا نفسيًا.

برج الجوزاء
مهنيًا: تتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.
عاطفيًا: تحصل على من يستمع إلى دقات قلبك تجاهه وما يجول في داخلك من عواطف جيّاشة، فترتاح نفسيًا وتعيشك أوقاتًا سعيدة.
صحيًا: لا تدع الوقت يسرق منك كل لحظة فرح، واستمتع بالأجواء الجميلة المحيطة بك.

برج السرطان
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك المتشائمة، وغضّ الطرف عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء الآخرين وشوائبهم.
عاطفيًا: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس؛ بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا.

برج الأسد
مهنيًا: يوم ممتاز وجيد جدا يريح البال ويشعرك بالطمأنينة، تحت تأثير القمر من برج ويدعكم الأصدقاء وتبدو متحمسًا لجديد.
عاطفيًا: كُن حذرًا من الخلافات والمشاحنات فهي قد تتطوّر سلبيًا ودراماتيكيا لتتأزّم من دون أي سبب وجيه، وتكون الخاتمة غير سعيدة على الإطلاق.
صحيًا: يخفّ الضغط قليلًا وتشعر ببعض الارتياح وبرغبة في القيام بنشاط مفيد.

برج العذراء
مهنيًا: لا تعدّل شيئًا في عقد من دون أن يعرف الطرف الآخر، قد تمرّ بيوم من إعادة النظر، وتفكّر في تسويات تضع خلالها شروطك.
عاطفيًا: تعيش أفضل التأثيرات والظروف، وتحظى بفرص مميزّة لم تحلم بها من قبل، وتعيش مع الشريك أوقاتًا ممتعة لم تعرف من ذي قبل.
صحيًا: بعد التعب الذي كنت تشكوه تستعيد طاقتك وحيويتك الصاخبة.

برج الميزان
مهنيًا: تعيش يوما ضاغطا يقلل من وهجك ويتحدث عن فترة أكثر تعقيدًا تتجلى أكثر ويتبدّل المناخ كليًا.
عاطفيًا: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.
صحيًا: تكون متشنجًا وعصبيًا، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة.

برج العقرب
مهنيًا: يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معًا، وتنال ترقية.
عاطفيًا: لقاءات رومانسية وتقارب في الآراء ووجهات النظر، وتزداد القواسم المشتركة ما يؤدي إلى التوصل إلى حل يرضي الطرفين.
صحيًا: تترك نفسك تنجرف في واجبات الحياة اليومية فلا تعتني بجسمك كما هو مطلوب منك.

برج القوس
مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.
عاطفيًا: لا تدع هموم العمل تطغى على حياتك الاجتماعية، بل حاربها وتخلص منها، وخصص وقتًا أطول للشريك فهو بحاجة إليك.
صحيًا: تجد نفسك اليوم ممتلئًا بالطاقة والنشاط وتجد لذة وسعادة في الحياة.

برج الجدي
مهنيًا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.
عاطفيًا: تحرز تقدّمًا مهّمًا وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.
صحيًا: كن متأنيًا ومترويًا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.

برج الدلو
مهنيًا: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار مادي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيرًا في محيطك المهني.
عاطفيًا: تكون مطلوبًا من الجنس الآخر وربما يكون مفتونًا بلطافتك الفائقة، فلا تخيب أمله فيك وكن كما أنت على طبيعتك.
صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي وتمضيه كأنك تطير بخفة.

برج الحوت
مهنيًا: تلاحق بعض الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وربما تتعدّد الاتجاهات، وتباشر جديدًا، وتنتبه لوارداتك ولأموالك.
عاطفيًا: تبتعد عن عنادك وعن رأي معيّن لئلا تصطدم مع الشريك، وتحاول التخفيف من حدّة النقاش غير المجدي.
صحيًا: عليك منح ذاتك أوقاتًا من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

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