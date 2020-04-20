رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

عالم

مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار عشوائى بكندا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أقدم رجل يبلغ 51 عامًا على قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة خلال إطلاق نار عشوائي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتًا.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحفي: «لا توجد لدينا حصيلة نهائية للضحايا»، مضيفًا «هناك أكثر من 10 قتلى، من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10، أكثر بكم؟ لا أعرف».

و تابع: «انتهى البحث عن المشتبه به هذا الصباح بعد تحديد مكانه، واستطيع أن أؤكد أنه قد مات».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الخارجية تعلق على فيديو المصريين في مراكز الإيواء بالكويت

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

«الصحة»: 15 وفاة.. و112 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار عشوائى بكندا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

دراسة تكشف احتمالية انتقال «كورونا» عن طريق التحدث

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. سناء صليحة تقدم قراءة لـ«الزائر» عبر قناة الأعلى للثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»