مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار عشوائى بكندا

أقدم رجل يبلغ 51 عامًا على قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة خلال إطلاق نار عشوائي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتًا.و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحفي: «لا توجد لدينا حصيلة نهائية للضحايا»، مضيفًا «هناك أكثر من 10 قتلى، من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10، أكثر بكم؟ لا أعرف».و تابع: «انتهى البحث عن المشتبه به هذا الصباح بعد تحديد مكانه، واستطيع أن أؤكد أنه قد مات».