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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: قاعدة بيانات «100 مليون صحة» ساهمت فى مواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:11 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزيرة الصحة للتحول الرقمي، إن قواعد البيانات التي أنشئت لمباردة "100 مليون صحة"، ساهمت بشكل كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشات قدري، في تصريحات صحفية اليوم، إلى إصدار "الأبليكشن"- التطبيق الإلكتروني- الذي يحتوى على جميع المعلومات والأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، مع إصدار الدولة يوميًا لتقارير إحصائية حول عدد حالات الإصابة وعدد الممتثلين للشفاء، كذلك المقارنة بين مصر وبين دول العالم من خلال الوضع الحالي وبروتوكولات العلاج.

وثمنت قدري، جهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والطاقم الطبي "جيشنا الأبيض" بشكل كامل من أطباء وممرضين، في مواجهة هذه الأزمة-فيروس كورونا-، وتضحياتهم العظيمة للحد من انتشاره، فضلا عن تدريب 10 آلاف طبيب لإعلان حالة الاستعداد القصوى، وأن يكون الأطباء في مختلف التخصصات على وعي كافٍ بكيفية التعامل مع هذا الفيروس خلاف الأمراض الصدرية.

وأشادت بإجراءات مصر الاستباقية في المجال الطبي وفي تعاملها مع الأزمة، والتي اتضحت من خلال التجهيز السريع لمستشفيات الحجر الصحي وطاقم الأطباء، وكذلك توفير توفير جميع المستلزمات الطبية لحماية الأطباء، مؤكدة سير مصر بخطى ثابته لتطوير منظومة التعليم وعقلية الطالب وتطبيق التحول الرقمي في الجامعات، وعلى اتباعهم لتعليمات الوزارات المعنية في استكمال الدراسة عن بعد "أونلاين"، في الأكاديمية البحرية، مؤكدة نجاح التعليم الإلكتروني لديها بشكل كبير.

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