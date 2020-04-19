رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيفية استخدام قناع الوجه بشكل صحيح

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:15 م
قناع الوجه
قناع الوجه
إسلام جمال
طباعة
غالبًا ما يساعد ارتداء قناع الوجه الأشخاص على الشعور بالحماية والطمأنينة، ولكن هل يمكن أن يمنعك قناع الوجه من التعرض لأمراض معدية معينة أو نقلها؟

وإذا كانت أقنعة الوجه تحميك من الأمراض المعدية، مثل COVID-19، فهل هناك طريقة مناسبة لارتدائها وخلعها والتخلص منها؟

قدم موقع "healthline" الطبى كل ما تريد معرفته عن القناع وكيفية إرتدائه وطريقة نزعه الصحيحة.

ما هو قناع الوجه الطبى؟
يحتوي القناع على أربطة أو روابط مرنة يمكن لفها خلف أذنيك أو ربطها خلف رأسك لتثبيتها في مكانها، وقد يكون الشريط المعدني موجودًا في الجزء العلوي من القناع ويمكن الضغط عليه ليلائم القناع حول أنفك.

وقد يساعد القناع الطبى ثلاثي الطبقات الذي يتم ارتداؤه بشكل صحيح على منع انتقال الكائنات الحية الدقيقة ذات الجسيمات الكبيرة من القطرات والبخاخات والرش والبقع، وقد يقلل القناع أيضًا من احتمالية التلامس وجهًا لوجه.

ومع ذلك، لا تشكل حواف الأقنعة الجراحية ختمًا محكمًا حول أنفك أو فمك. لذلك، لا يمكنهم تصفية الجسيمات الصغيرة المحمولة جوًا مثل تلك التي تنتقل عن طريق السعال أو العطس.

متى يجب عليك ارتداء قناع الوجه؟
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ينصح باستخدام الأقنعة الطبية فقط إذا كانت لديك حمى أو سعال أو أعراض تنفسية أخرى، أو بصحة جيدة ولكنك ترعى شخصًا مصابًا بمرض تنفسي.

كيفية وضع القناع الطبى؟
إذا كنت بحاجة إلى ارتداء قناع طبى، فاتبع الخطوات التالية لوضعه بشكل صحيح:
قبل ارتداء القناع، اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو افرك يديك معًا تمامًا باستخدام معقم اليدين الكحولي.
تحقق من عدم وجود عيوب في قناع الوجه.
ضع الجانب الملون من القناع للخارج.
إذا كان موجودًا، تأكد من وجود الشريط المعدني في الجزء العلوي من القناع ووضعه على جسر أنفك.
تأكد من أن القناع يناسبك بشكل مريح.
إذا أصبح القناع متسخًا أو رطبًا، فاستبدله بآخر جديد.

كيفية إزالة القناع الجراحي والتخلص منه؟
من المهم إزالة قناع الوجه بشكل صحيح لضمان عدم نقل أي جراثيم إلى يديك أو وجهك، فيجب أيضًا التأكد من التخلص من القناع بأمان.
قبل خلع القناع، اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين.
تجنب لمس القناع نفسه، لأنه قد يكون ملوثًا.
أخرج القناع بعناية من وجهك من خلال فك ربط حلقات الأذن.
قم بإزالة الشريط السفلي أولًا برفعه فوق رأسك، ثم قم بنفس الشيء مع الشريط العلوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

171 وفاة بكورونا والإصابات تتخطى 13 ألف فى إسرائيل

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الصور

image description

لأول مرة «حيوان الإسكندرية» في إجازة خلال أعياد الربيع (فيديو)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

«الإفتاء»: الخوف من كورونا ليس سببًا لإفطار رمضان

السكة الحديد: نصف مليون راكب يوميًا

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

فورمولا 1: هورنر يتحدث عن إنقاذ الفرق الصغيرة في ظل أزمة كورونا

تقنية جديدة لقياس استجابة النباتات للمؤثرات الخارجية

منظومة إلكترونية جديدة تساعد في التعرف على بعوض الأمراض

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
المزيد

الثقافة

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»

هيئة الكتاب: «ذاكرة المعرض» ضمن مبادرة «خليك فى البيت»

ما مصير مشروع «شارع المكتبات» في ظل أزمة كورونا؟

مهرجان الشارقة السينمائي يطلق مجموعة من الأفلام العالمية