كيفية استخدام قناع الوجه بشكل صحيح

ما هو قناع الوجه الطبى؟

متى يجب عليك ارتداء قناع الوجه؟

كيفية وضع القناع الطبى؟

كيفية إزالة القناع الجراحي والتخلص منه؟

غالبًا ما يساعد ارتداء قناع الوجه الأشخاص على الشعور بالحماية والطمأنينة، ولكن هل يمكن أن يمنعك قناع الوجه من التعرض لأمراض معدية معينة أو نقلها؟وإذا كانت أقنعة الوجه تحميك من الأمراض المعدية، مثل COVID-19، فهل هناك طريقة مناسبة لارتدائها وخلعها والتخلص منها؟قدم موقع "healthline" الطبى كل ما تريد معرفته عن القناع وكيفية إرتدائه وطريقة نزعه الصحيحة.يحتوي القناع على أربطة أو روابط مرنة يمكن لفها خلف أذنيك أو ربطها خلف رأسك لتثبيتها في مكانها، وقد يكون الشريط المعدني موجودًا في الجزء العلوي من القناع ويمكن الضغط عليه ليلائم القناع حول أنفك.وقد يساعد القناع الطبى ثلاثي الطبقات الذي يتم ارتداؤه بشكل صحيح على منع انتقال الكائنات الحية الدقيقة ذات الجسيمات الكبيرة من القطرات والبخاخات والرش والبقع، وقد يقلل القناع أيضًا من احتمالية التلامس وجهًا لوجه.ومع ذلك، لا تشكل حواف الأقنعة الجراحية ختمًا محكمًا حول أنفك أو فمك. لذلك، لا يمكنهم تصفية الجسيمات الصغيرة المحمولة جوًا مثل تلك التي تنتقل عن طريق السعال أو العطس.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ينصح باستخدام الأقنعة الطبية فقط إذا كانت لديك حمى أو سعال أو أعراض تنفسية أخرى، أو بصحة جيدة ولكنك ترعى شخصًا مصابًا بمرض تنفسي.إذا كنت بحاجة إلى ارتداء قناع طبى، فاتبع الخطوات التالية لوضعه بشكل صحيح:قبل ارتداء القناع، اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، أو افرك يديك معًا تمامًا باستخدام معقم اليدين الكحولي.تحقق من عدم وجود عيوب في قناع الوجه.ضع الجانب الملون من القناع للخارج.إذا كان موجودًا، تأكد من وجود الشريط المعدني في الجزء العلوي من القناع ووضعه على جسر أنفك.تأكد من أن القناع يناسبك بشكل مريح.إذا أصبح القناع متسخًا أو رطبًا، فاستبدله بآخر جديد.من المهم إزالة قناع الوجه بشكل صحيح لضمان عدم نقل أي جراثيم إلى يديك أو وجهك، فيجب أيضًا التأكد من التخلص من القناع بأمان.قبل خلع القناع، اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين.تجنب لمس القناع نفسه، لأنه قد يكون ملوثًا.أخرج القناع بعناية من وجهك من خلال فك ربط حلقات الأذن.قم بإزالة الشريط السفلي أولًا برفعه فوق رأسك، ثم قم بنفس الشيء مع الشريط العلوي.