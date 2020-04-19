ارتفاع التعزيزات التركية بإدلب لـ6155 آلية منذ فبراير

أكد موقع "أحوال" التركي، أن عشرات المركبات العسكرية التركية عززت مواقعها العسكرية في سوريا، وتابع أن ما يقرب من 70 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، ليل أمس، وتوجهت لتعزيز المواقع التركية في ما يسمى بمنطقة التصعيد.وأكد الموقع أن النشطاء رصدوا دخول ما لا يقل عن 6155 شاحنة ومركبة عسكرية تركية إلى الأراضي السورية منذ 2 فبراير، بما في ذلك الدبابات وناقلات الأفراد والمركبات المدرعة وأكشاك الحراسة المتنقلة المضادة للرصاص والرادارات العسكرية.وأضاف أن التعزيزات على المواقع التركية في شمال غرب سوريا، منذ سريان وقف إطلاق النار الأخير ارتفعت إلى 2750 وحدة عسكرية، مشيرًا إلى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، نشرت تركيا قوة عسكرية في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب الأخيرة التي يسيطر عليها المتمردون، والتي شردت حوالي مليون شخص.