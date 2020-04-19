الصين: التحقيق مع مسئول أمنى للاشتباه بتورطه فى قضايا فساد

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن بدء التحقيق مع نائب وزير الأمن العام، سون لي جون، للاشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون.وذكرت هيئة مكافحة الفساد في الصين، في بيان، اليوم، أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للإشراف، تباشران التحقيق مع المسئول الصيني، دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.