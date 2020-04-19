هيكل: تخصيص عائد «أنت أقوى» لدعم المستشفيات (فيديو)





تحدث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن فعالية اليوم العالمي للتراث من أمام الأهرامات وأوبريت "أنت أقوى"، مؤكدًا أنه "علينا أن نستغل الحدث العالمي ونوجه رسالة للعالم من خلال أهرامات الجيزة".وقال "هيكل"، في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك دعمًا من المجتمع المدني والفنانين والنجوم من خلال أوبريت "أنت أقوى"، لتوفير العائد من الأموال لشراء مستلزمات طبية لدعم المستشفيات في مواجهة أزمة "كورونا".وعرض الإعلامي أحمد موسى، أوبريت "أنت أقوى" في احتفال مصر باليوم العالمي للتراث من أمام الأهرامات، معلقًا: "مصر قوية وجميلة بتكاتف شعبها".وتابع: "أوبريت أنت أقوى كلمات مدحت العدل ومشاركة مجموعة وكوكبة كبيرة من الفنانين".وأكمل: "شارك في الأوبريت محمد منير وتامر حسني وعمرو مصطفى وصابر الرباعي وكارول سماحة".