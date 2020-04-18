زوجة أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة تكشف تفاصيل تعذيبه بسجون الدوحة

كشفت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، المعتقل في الدوحة من قبل النظام القطري، أن وضع زوجها الصحي خطير ويتدهور بخلاف تعرضه لعمليات تعذيب وسوء المعاملة في السجن.وأكدت أريان أن مقربون من الأسرة القطرية الحاكمة ربطوا الإفراج عن زوجها بعودتها لقطر، متهمة الحكومة القطرية بمنع أي فرد من العائلة من التواصل معه، وذلك وفق قناة "العربية".وناشدت زوجة طلال آل ثاني الجهات الدولية للضغط على قطر، وإجراء محاكمة عادلة وشفافة لزوجها المعتقل منذ 7 سنوات ولم توجه أي اتهامات له.يذكر أن النظام القطري اعتقل طلال آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة، بعد خداعه للعودة إلى الدوحة بدعوى تسليمه ميراث والده، لكن حكم القضاء القطري عليه بالسجن لمدة 25 عامًا دون تهم حقيقية.