درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس الأحد على المحافظات

وأكدت الهيئة أن الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على "جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، والجنوب"، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.