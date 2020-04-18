درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات
السبت 18/أبريل/2020 - 11:44 م
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ننشر درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات، بأنه طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وأكدت الهيئة أن الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على "جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، والجنوب"، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم في مصر
وأكدت الهيئة أن الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على "جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، والجنوب"، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس الأحد على المحافظات
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة "الصغرى العظمى" جنوب الصعيد:-
الغردقة 17 27
مرسى علم 19 26
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 30
الأقصر 17 32
قنا 18 31
سوهاج 16 30
أسيوط 15 29
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة "الصغرى العظمى" شمال الصعيد:-
بني سويف 15 29
الفيوم 14 30
المنيا 16 29
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة "الصغرى العظمى" باقي محافظات مصر:-
القاهرة 14 28
المنوفية 14 27
الغربية 14 27
البحيرة 15 26
الإسكندرية 15 23
كفر الشيخ 14 23
مطروح 15 19
السلوم 13 21
سيوة 15 28
بورسعيد 17 22
دمياط 17 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 12 27
السويس 13 26
العريش 12 25
رفح 12 24
رأس سدر 17 30
نخل 10 27
نويبع 18 27
طابا 17 24
كاترين 10 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 19 29
الوادي الجديد 15 29
شلاتين 21 29
أبو رماد 21 29
حلايب 20 28
رأس حدربة 21 29
الغردقة 17 27
مرسى علم 19 26
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 30
الأقصر 17 32
قنا 18 31
سوهاج 16 30
أسيوط 15 29
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة "الصغرى العظمى" شمال الصعيد:-
بني سويف 15 29
الفيوم 14 30
المنيا 16 29
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة "الصغرى العظمى" باقي محافظات مصر:-
القاهرة 14 28
المنوفية 14 27
الغربية 14 27
البحيرة 15 26
الإسكندرية 15 23
كفر الشيخ 14 23
مطروح 15 19
السلوم 13 21
سيوة 15 28
بورسعيد 17 22
دمياط 17 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 12 27
السويس 13 26
العريش 12 25
رفح 12 24
رأس سدر 17 30
نخل 10 27
نويبع 18 27
طابا 17 24
كاترين 10 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 19 29
الوادي الجديد 15 29
شلاتين 21 29
أبو رماد 21 29
حلايب 20 28
رأس حدربة 21 29
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