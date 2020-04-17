أستاذ أزهري يخالف الحظر ويخطب الجمعة: مستعد للشهادة في سبيل فتح المساجد

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خدمة، عبد الرحمن عبدالله أحمد منصور، إمام مسجد بحلون، لأنه مكن والده الدكتور عبد الله أحمد منصور استاذ قسم الحديث كلية أصول الدين جامعة الأزهر، من أداء صلاة الجمعة بالمسجد وخلال خطبته اتهم الأوقاف بالنفاق معلنا استعاده للشهادة في سبيل فتح المساجد.وأكدت وزارة الأوقاف في بيان سابق، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.كما أكدت وزارة الأوقاف أيضًا على عدة أمور أبرزها:1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.