حكم صلاة التراويح في المنزل

حكم صلاة التراويح في البيوت

وتابع قائلًا: إن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب دخل على أحد المساجد بعد صلاة العشاء وجد أكثر من جماعة تصلي التراويح فأمر بضمهم خلف إمام صاحب صوت جيد ومن هنا جاء حكم سنية صلاة التراويح جماعة وهناك نماذج كثيرة لعدم صلاة التراويح في المساجد وأقربها أثناء حرب أكتوبر.



وأشار الدكتور كريمة إلى أن صلاة التراويح تصلى فرادى وفي البيوت بل هناك أفضلية لصلاة النوافل والسنن في البيوت كما كان يفعل رسولنا الكريم.



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من ناحيته قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طوال حياته كان حريصا على أداء صلاة التراويح فى البيت، مشيرًا إلى أن ما نفعله فى رمضان هو تطبيق للسنة النبوية، والنبي لم يصل التراويح فى المسجد الا 3 مرات، ومن جعلها جماعة هو الفاروق عمر بن الخطاب، وبذلك تعتبر سنة عن خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم".



وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون"، إلى أن هناك حكم يأخذ البدل ويأخذ حكم المبدل عنه، فالبيوت فى رمضان ستتحول إلى مساجد فيجوز إذن الاعتكاف فيها، وتابع:"ممكن تعتكف فى البيت، لو حولت بيتك للصلاة مع اسرتك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لكن لو فتحت المساجد قبل الاعتكاف فهنا لابد من الاعتكاف فيها، وليس المسجد". من ناحيته قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طوال حياته كان حريصا على أداء صلاة التراويح فى البيت، مشيرًا إلى أن ما نفعله فى رمضان هو تطبيق للسنة النبوية، والنبي لم يصل التراويح فى المسجد الا 3 مرات، ومن جعلها جماعة هو الفاروق عمر بن الخطاب، وبذلك تعتبر سنة عن خلفاء النبى صلى الله عليه وسلم".وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون"، إلى أن هناك حكم يأخذ البدل ويأخذ حكم المبدل عنه، فالبيوت فى رمضان ستتحول إلى مساجد فيجوز إذن الاعتكاف فيها، وتابع:"ممكن تعتكف فى البيت، لو حولت بيتك للصلاة مع اسرتك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة

ينطبق قرار تعليق صلاة الجُمع والجماعة على أداء صلاة التراويح في المنزل وليس بالمساجد في شهر رمضان 2020، حيث لن يتم إعادة فتح المساجد إلا بزوال علة الغلق، وهي انتشار فيروس كورونا، وهو ما يحدده المتخصصون.وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن صلاة التراويح تحتاج إلى تصويب وترشيد في مفاهيم الناس فلا يشترط فيها المسجد أو الجماعة أو ختم القرآن الكريم.وأضاف كريمة خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن سيدنا محمد رسول الله صلى التراويح في حياته 9 سنوات وليلتين قيام الليل، ولم يرو أيضًا أن صلى خليفة المسلمين أبو بكر الصديق التراويح في المسجد والجماعة.