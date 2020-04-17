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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

هل تؤثر إجازة النبوك على صرف راتب أبريل؟.. وزير المالية يجيب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:13 ص
محمد معيط
محمد معيط
حسن كامل ..راندا التوني
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع القطاع المصرفي لضمان صرف راتب شهر أبريل الحالي للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل بدلًا من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه.

وأعرب معيط عن تقديره للجهود التي يبذلها القطاع المصرفي في سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف راتب شهر أبريل الحالي للعاملين بالدولة، وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأوضح أن ميكنة الموازنة أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على 4 أيام بدلًا من يوم واحد؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان لوزارة المالية أن رواتب العاملين بالدولة ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على الماكينات في الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.

وكانت وزارة المالية أعلنت تقديم مواعيد صرف راتب شهر أبريل الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الأحد ١٩ أبريل، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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