كلمات مسلسل «سلطانة المعز» لـ نوال الزغبي



وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.. سلطانة المعز".





نوال الزغبي في سلطانة المعز



"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.







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كشفت الفنانة نوال الزغبي عن كلمات من أغنيتها الجديدة "اتحاربت"، تتر مسلسل سلطانة المعز، للفنانة غادة عبد الرازق والتي تنافس من خلاله في الموسم الرمضاني.