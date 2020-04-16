تفاصيل ظهور الفنان الراحل أحمد دياب فى مسلسل «الفتوة»

كشف الفنان خالد عبد السلام عن كواليس ظهور الفنان الراحل أحمد دياب في مسلسل "الفتوة"، الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل حيث توفي الراحل منذ ساعات قليلة.وقال "عبد السلام"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كان بيصور معايا فى مسلسل الفتوة ومنور الدنيا بذوقه الراقي وقلبه الأبيض وحكالي كتير عن ذكرياته الجميلة وطول الوقت ضحك؛ وفجأة أقرأ خبر رحيله؛ أنا باحبه جدًا وأحزنني فراقه جدًا.. لكن البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان الطيب المحبوب أحمد دياب، وأسكنه فسيح جناته آمين آمين".ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان أحمد دياب، وذلك في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلين: "إنا لله وإنا إليه راجعون" مرفقين معها صورة له.يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عامًا بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.