طفلة متحدية إعاقة: حلمي أكون ممثلة مشهورة (فيديو)





عرضت الإعلامية جيسي العاصي، تقريرا عن الطفلة رحمة وهي متحدة إعاقة تحلم أن تكون ممثلة مشهورة.وقالت رحمة خلال حوارها مع الإعلامية جيسي العاصي، خلال برنامجها بر الأمان الذي يبث على شاشة القاهرة والناس: أحلم أن أكون ممثلة مشهورة لها تأثير مثل النجوم الكبار".وأعربت رحمة عن حزنها الشديد من قيام بعض الجماهير بالتصفيق لها قبل بدء أي عرض مسرحي تشارك فيه كنوع من التعاطف المجاملة، مشددة على أنها لا تحب المجاملة بهدف التشجيع.وناشدت الطفلة رحمة بعدم التنمر عليها من جانب بعض الناس، مؤكدة أنها لاتعتبر نفسها عاجزة.وقامت رحمة بكتابة كلمة بسم الله الرحمن الرحيم بفمها على الهواء لتؤكد أن الإعاقة لن تحرمها من الكتابة.