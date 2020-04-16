الأمم المتحدة: غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

🚨 تم إنقاذ/اعتراض 51 لاجئاً ومهاجراً في البحر وإرجاعهم إلى ليبيا.



أشارت تقارير أولية إلى انتشال 5 جثث خلال العملية.

مفوضية اللاجئين وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية قدما المياه والمساعدة الطبية ومستلزمات النظافة والبطانيات.



تؤكد UNHCR أن ليبيا ليست مرفأً آمناً لإنزال اللاجئين. pic.twitter.com/gwo6I4Vglc — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) April 15, 2020

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أن 5 مهاجرين على الأقل لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولتهم الوصول بحرًا إلى أوروبا.وقال مكتب المفوضية في ليبيا على "تويتر": "تم إنقاذ 51 لاجئًا ومهاجرًا في البحر وإرجاعهم إلى ليبيا.. وأشارت تقارير أولية إلى انتشال 5 جثث خلال العملية".وأضاف أن "مفوّضية اللاجئين وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية قدمتا المياه والمساعدة الطبية ومستلزمات النظافة والبطانيات"، مذكرًا بأن المفوضية "تؤكد أن ليبيا ليست مرفأ آمنا لإنزال اللاجئين"، مشيرا إلى أن "السلطات المحلية نقلت المهاجرين وبينهم نساء وأطفال إلى مركز احتجاز".وليبيا واحدة من أكثر دول العالم التي تتكرر قبالة سواحلها حوادث غرق قوارب المهاجرين.وعبرت المنظمات الدولية المعنية بالهجرة في مناسبات عدة عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة الليبية باللاجئين، وطالبت الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد منهم.