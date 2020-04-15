محافظ الغربية يكشف تفاصيل أول إصابة بكورونا في صفط تراب

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن أول إصابة في قرية صفط تراب كانت لسيدة مسنة، ثم ظهرت 28 إصابة أخرى.وأكد المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن من يروج بأن هناك نقص بالسلع في قرية صفط تراب مغرضون يروجون شائعات، لافتا إلى أن أحد أفراد المجتمع المدني تبرع بـ 12 طن بطاطس لأهالي القرية.وأشار إلى أنه تم توفير كافة المواد التموينية وأسطوانات الغاز لقرية صفط تراب بعد فرض الحجر الصحي عليها.وأردف: «نتواصل باستمرار مع عمدة القرية ونوفر كافة احتياجاتهم وتم تطهير القرية اليوم»، نافيا ما تردد حول وجود عجز في الأطباء المتواجدين بالقرية.