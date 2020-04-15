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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لأول مرة.. دكتوراه في العلوم الزراعية عبر «الفيديو» بسوهاج

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:24 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مناقشة أول رسالة دكتوراه يتم بثها عبر «الفيديو كونفرانس» بمعمل تكنولوجيا المعلومات بالإدارة المركزية، والمقدمة من الباحثة ماريان خيري وديع المدرس المساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بجامعة بني سويف، والمسجلة بقسم الدواجن جامعة سوهاج، في مجال العلوم الزراعية، تحت عنوان "استخدام بعض المعاملات الرعائية والفسيولوجية لإنتاج الأرانب تحت ظروف الجو الحار"؛ تماشيًاَ مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع منتسبيها.

وقال أحمد عزيز إن الجامعة قررت عقد تلك المناقشات عبر «الفيديو» كاجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وتيسير العمل في هذه الظروف، مشيرًا الى منح الباحثة درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الزراعية (إنتاج ورعاية الدواجن) بعد مناقشتها في موضوع الرسالة وإلمامها بالنواحي العلمية المرتبطة به، مؤكدًا أهمية مثل تلك البحوث التطبيقة التي يتم الاستفادة من نتائجها في تقديم العديد من الخدمات للمجتمع، متمنيًا المزيد من التقدم لكلية الزراعة فهي من الكليات الخدمية المهمة، التي حققت العديد من النجاحات في خدمة الجامعة والمجتمع.

وقال الدكتور طلعت مصطفى، المشرف الرئيسي على الرسالة، إن موضوع الرسالة من أهم الموضوعات المقدمة في مجال إنتاج الدواجن، ويعد إضافة علمية وتطبيقية جيدة في هذا المجال خاصة ما تتعرض له الأرانب من النفوق بأعداد كبيرة في الجو الحار، ما يتسبب بخسائر ضخمة لمنتجيها، الأمر الذي سيساهم في تطور إنتاج الأرانب وحل مشكلة زيادة اللحوم.

ضمّت لجنة الإشراف الدكتور أحمد عبدالكريم أبو غابة، أستاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن بكلية الزراعة جامعة سوهاج مشرفا ومناقشا، الدكتور كوثر محمد عبدالرحمن غالي أستاذ مساعد فسيولوجيا الدواجن بكلية الزراعة جامعة المنيا، كما ضمت لجنة المناقشة الدكتور نجوى عبدالهادي أحمد، أستاذ الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة ممتحن خارجي والدكتور خالد محمد أحمد محروس، أستاذ رعاية الدواجن بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

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