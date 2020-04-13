القوى العاملة: صرف الـ500 جنيه لنصف المستحقين فى اليوم الأول

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه مر على عدد من النوافذ المخصصة لصرف الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية.وأشار «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، إلى أنه في أول أيام صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة قام 50% من الذين وصلتهم الرسائل أمس، بصرف المنحة اليوم.كان وزير الاتصالات أوضح أمس، 4 شروط لاستلام العمالة غير المنتظمة للمنحة التي أعلنت عنها الحكومة، وهي أن من وصلتهم الرسالة يوم الأحد هم من عليهم التوجه لأقرب فرع للبريد لو مكتوب له بريد، أو للبنك الزراعي لاستلام النقود، يوم الإثنين.وأردف: «يجب أن يذهب العامل للمكان المحدد وفي الوقت المحدد ومعه المحمول الذي عليه الرسالة بالمعلومات، ليسمح له الأمن بالدخول، وبطاقته الشخصية وصورة من البطاقة الشخصية».ولفت إلى أنه في حال عدم تمكنه من الوصول في الوقت المحدد لا يقلق، ستصله رسالة أخرى بالموعد الجديد.