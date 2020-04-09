غادة عبدالرازق تتحدى أحمد السقا في رمضان

تتحدى الفنانة غادة عبدالرازق الفنان أحمد السقا خلال شهر رمضان المقبل، من خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "إغلب السقا"، والمقرر عرضه على شاشة MBC مصر وMBC1 في رمضان.وينتمي البرنامج إلى برامج الترفه والمسابقات والتحدي، ويظهر فيه ضيوف البرنامج في تحدي مع النجم أحمد السقا من خلال خوضهم عددًا من الألعاب الترفيهية سويًا.ويقدم برنامج "إغلب السقا" كلًا من النجم أحمد السقا والفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويستضيف البرنامج كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي ومن بينهم الفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، وعمرو يوسف، والفنانة التونسية درة، وكريم عبدالعزيز، وأمير كرارة، وفيفي عبده، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وغيرهم من النجوم.وكان برنامج "إغلب السقا" مهددًا بعدم العرض خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن توقف تصويره لفترة طويلة بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا "كوفيد- 19" والمنتشر في جميع دول العالم، وتعليق الطيران سواء في لبنان أو مصر.