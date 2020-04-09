سيدة تتبرع بـ200 حذاء للمحتاجين بكفر الشيخ (صور)

"إللي ربنا قدرني عليه طلعته ".. بهذه الجملة بدأت السيدة " أ. أ " صاحبة أحد محلات الأحذية بمركز دسوق في كفر الشيخ، حديثها لـ " الدستور"عن تبرعها بـ 200 حذاء أطفالي وحريمي لجميع المحتاجين من أهالي المركز، وذلك تضامنا مع كثير من الأسر التي تضررت جراء أزمة فيروس "كورونا" وخاصة أسر العمالة غير المنتظمة لاعتبارهم الأكثر تضررا.وأكدت صاحبة المحل - التي رفضت الإفصاح عن هويتها - أنها لا تملك سوى محل الأحذية منذ سنوات، ولكن مع اشتداد الأزمة وانتشار مبادرات الخير، قررت التبرع بالشيء الوحيد الذي تملكه وهو "الأحذية" خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وبعده عيد الفطر، وحرصت أن تكون جميع المقاسات مختلفة لكي يكون الموضوع أسهل ويستطيع أن يستفيد الجميع.وأضافت، أنه على الجميع مساعدة المحتاجين بأي شئ يملكه ليس شرطا أن يكون مالًا. فالشيء بقيمته وليس بكثرته، مشيدة بمبادرات الخير التى انطلقت في جميع ربوع مصر لمساعدة أسر المتضررين جراء فيروس كورونا.