جولة تفقدية لـ«المجتمعات العمرانية» على مشروعات القاهرة الجديدة

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية العمرانية الجديدة، جولة تفقدية بالمشروعات السكنية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة، برفقة المهندس أمين حسن غنيم، رئيس جهاز المدينة.وتفقد «طلعت» بعض الأحياء بالمدينة منها التجمع الخامس والتجمع الأول والتجمع الثالث، حيث شملت الجولة شارع التسعين الجنوبي والشمالى، وشدد على الاهتمام بالنظافة والزراعة باستمرار حتى يتم الحفاظ على مظهر المدينة، حيث يعتبر التسعين الجنوبي والشمالى واجهة لها.وقام «طلعت» بالمرورعلى تنفيذ مدرسة النيل الدولية بمنطقتي الأندلس بالتجمع الثالث، وأخرى بمنطقة الياسمين بالتجمع الأول، حيث تتكون المدرسة من مبنى رئيسي «بدروم وأرضي وأول وثاني»، بينما يستوعب منبى التعليم الاساسي 25 فصلًا، ومبني التعليم الإعدادي يسعى 16 فصلًا، بالإضافة إلى منبى التعليم الثانوي والذي يحتوي على 13 فصلًا.وأوضح رئيس الجهاز أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأخيرة لامتداد مبنى المرحلة الثانوية بعدد «6 معامل»، ويشمل الخدمات على مسجد ومطبخ وصالة جيمانيزيوم وغرفة تغيير ملابس ومبنى المسرح، بالإضافة إلى منبى الإدارة، وذلك على مساحة 1135 مترًا مكون من دور أرضي ودورين متكررين.وأعلن رئيس الجهاز أنه قد تم تشغيل مبنى رياض الأطفال بعدد 8 فصول خلال العام الدارسي الحالي، وتوقفت الدراسة ضمن الإجراءات الاحتزارية لمنع انتشار فيروس كورونا.كما شملت الجولة التفقدية مشروع «دار مصر» الجاري تنفيذ 70 عمارة منه بواقع 1680 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة الأندلس.