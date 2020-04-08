الضرائب تطور مبنى مأمورية السويس (صور)

استلمت اليوم لجنة من مصلحة الضرائب برئاسة عبدالمنعم علي، رئيس القطاع المالي والإداري ومديرو عموم الشئون الهندسية والعلاقات العامة والأمن، مبنى مأمورية ضرائب السويس أول وثان وثالث ومنطقة ضرائب السويس التي تم تطويرها على أعلى مستوى، وجار استكمال باقي مقرات الجمهورية.وتسعى مصلحة الضرائب الى تقديم خدمات متطورة للتيسير على الممولين، وتتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتوازي، وتشمل: هندسة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة، وتطوير العنصر البشري، والتشريعات الضريبية.