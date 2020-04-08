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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فيكتور فاروق يطلق مسابقة «رنم من البيت» لاكتشاف المواهب

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:43 م
فيكتور فاروق
فيكتور فاروق
تريزة شنودة
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أطلق المنتج الفني فيكتور فاروق مسابقة "هنرنم من البيت" لأداء ترنيمة "نجينا" للقس موسى رشدي، وذلك بهدف استغلال الوقت الراهن لأداء الترانيم المسيحية.

وأشار "فاروق" في تصريحات له عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لشركة "بافلي فون" لإنتاج التراتيل المسيحية إلى أنه سيختار من خلال هذه المسابقة بعض المواهب من المرنمين الأقباط الشباب، في إطار حرصه على دعم المواهب الشابة، وسيتم إذاعة مقاطع الفيديو الخاصة بهم خلال أدائهم لترنيمة "نجينا" وهي إحدى الإصدارات الخاصة به، والتي نالت إعجاب الوسط القبطي خلال الفترة الراهنة.

وتابع: أنه من خلال مسابقة "هنرنم من البيت" سيتم اختيار أفضل الأصوات من شباب المرنمين، وسنقوم بإصدار ترانيم خاصة بهم خلال المرحلة المقبلة، في إطار حرصه على دعم المواهب الشابة من المرنمين الأقباط.

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