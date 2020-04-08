بعد اتصالها بالنجدة.. الداخلية تقدم مساعدات عينية لربة منزل

قدم رجال الشرطة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، يد العون لربة منزل ترعى أطفالها الثلاثة بمفردها.كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا من ربة منزل وطلبت مساعدتها نظرًا لقيامها برعاية ثلاثة أطفال بمفردها، وتم الانتقال على الفور والتقابل مع المُبلغة وتوفير بعض المساعدات العينية لهما.وقدمت السيدة الشكر للأجهزة الأمنية على استجابتها السريعة ومساعدتها، يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.