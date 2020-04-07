يشعر كثيرون بقلق شديد حيال صحتهم ومستقبلهم هم وأطفالهم في ظل تفشي فيروس كورونا.ونقدم لكم 10 نصائح للحفاظ على صحتك العقلية في ظل كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من "كورونا" والمحافظة على صحتك.- الحصول على قسط جيد من النوم للحفاظ على صحتك النفسية بضكل سليم.- ممارسة التمارين الرياضية، منها "اليوجا" التى تساعد على استرخاء جسدك.- الامتناع عن التدخين لتجنب ضعف المناعة.- الابتعاد عن تناول الكحوليات.- التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة.- ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة وغيرها من التمارين العقلية تساعد على الهدوء النفسي.- الخروج من دائرة القلق، بالانشغال بالأمور والأنشطة الإيجابية.- الحرص على التقارب الأسري، وممارسة أنشطة مشتركة مع كل أفراد الأسرة.- تخصيص مساحة من الوقت للعب مع الأطفال وممارسة بعض الأنشطة المحببة لديهم.