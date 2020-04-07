10 نصائح للحفاظ على صحتك العقلية في ظل كورونا
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:50 م
سارة ساويرسطباعة
يشعر كثيرون بقلق شديد حيال صحتهم ومستقبلهم هم وأطفالهم في ظل تفشي فيروس كورونا.
ونقدم لكم 10 نصائح للحفاظ على صحتك العقلية في ظل كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من "كورونا" والمحافظة على صحتك.
- الحصول على قسط جيد من النوم للحفاظ على صحتك النفسية بضكل سليم.
- ممارسة التمارين الرياضية، منها "اليوجا" التى تساعد على استرخاء جسدك.
- الامتناع عن التدخين لتجنب ضعف المناعة.
- الابتعاد عن تناول الكحوليات.
- التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة.
- ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة وغيرها من التمارين العقلية تساعد على الهدوء النفسي.
- الخروج من دائرة القلق، بالانشغال بالأمور والأنشطة الإيجابية.
- الحرص على التقارب الأسري، وممارسة أنشطة مشتركة مع كل أفراد الأسرة.
- تخصيص مساحة من الوقت للعب مع الأطفال وممارسة بعض الأنشطة المحببة لديهم.
ونقدم لكم 10 نصائح للحفاظ على صحتك العقلية في ظل كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة.
- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من "كورونا" والمحافظة على صحتك.
- الحصول على قسط جيد من النوم للحفاظ على صحتك النفسية بضكل سليم.
- ممارسة التمارين الرياضية، منها "اليوجا" التى تساعد على استرخاء جسدك.
- الامتناع عن التدخين لتجنب ضعف المناعة.
- الابتعاد عن تناول الكحوليات.
- التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة.
- ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة وغيرها من التمارين العقلية تساعد على الهدوء النفسي.
- الخروج من دائرة القلق، بالانشغال بالأمور والأنشطة الإيجابية.
- الحرص على التقارب الأسري، وممارسة أنشطة مشتركة مع كل أفراد الأسرة.
- تخصيص مساحة من الوقت للعب مع الأطفال وممارسة بعض الأنشطة المحببة لديهم.