عبدالمنعم سعيد: خطاب الرئيس جزء مهم من إدارة الأزمة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل أزمة يكون تاريخيًا، وهذا الخطاب يكون جزءا مهما جدًا من إدارة الأزمة لتحديد الأهداف الرئيسية للدولة وأنها مستمرة.وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفة لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مصر خلال الـ 6 أعوام الماضية كانت في مواجهات متتالية بداية مما حدث في 30 يونيو 2013 مرورا بالحرب على الإرهاب، وصولا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.وتابع أن هناك عملية توازن دقيقة بين الأمور الخاصة بحياة المواطن وصحته وكذلك البرامج الاقتصادية المعمول بها.وأكد أن هناك اطمئنانا لدى الرئيس بأن الدولة مستعدة لأي شىء ووجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية واحتياطي مالي.وأوضح أن التكاتف بين قطاعات الدولة المختلفة سيجعل الدولة تمر من هذه الأزمة، وأنه يجب أن نوجه تحية للقطاع الخاص الذي يعمل بشكل كبير خلال تلك الأزمة.