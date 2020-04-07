فرض الحجر الصحى لـ13 منطقة فى أربيل جراء كورونا

أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل في كردستان العراق عن فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة؛ جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.وقال المدير العام لصحة أربيل، الدكتور دلوفان حسن، في تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل.وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصًا، ولا يزال هناك 679 شخصًا في مراكز العزل الصحي.وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف عن تماثل 8 مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، ومغادرتهم المستشفى، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.