ضبط 132 قضية حجب سلع وأدوات تعقيم ضد كورونا

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، شن حملات موسعة تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والمراكز التجارية، ومراقبة الأسواق.و أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 690 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 132 قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.و ضبط 185 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 11 مكان "نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعاتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.