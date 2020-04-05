«جامعة أسيوط» تمنح 24 درجة دكتوراه

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على منح 24 درجة دكتوراه بمختلف كليات الجامعة.وقال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان، إن درجات الدكتوراه شملت 5 درجات بكلية الآداب، و4 درجات بكلية الطب البيطري، و3 درجات بكلٍ من كلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام وكلية الحقوق، ودرجتين بكلية الخدمة الاجتماعية، ودرجة واحدة بكلٍ من كليات الحاسبات والمعلومات والعلوم والتجارة والتربية النوعية.