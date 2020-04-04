المصريون العائدون من واشنطن يتوجهون إلى مرسى علم (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول مقطع فيديو من داخل الطائرة المصرية القادمة من واشنطن ومتجهة إلى مرسى علم منطقة الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.وقال في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا توجد مشكلة على الإطلاق مع العائدين من واشنطن ولكنهم كانوا يرغبون في العودة إلى مصر فقط".وتابع موسى: "الرحلة سوف تكون الأخيرة خلال هذه المرحلة ونحن يهمنا صحة المصريين وعودتهم بألف سلامة"، مضيفا: "العائدون من واشنطن سيكونون متواجدين في مرسى علم 14 يوما ويتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف إقامتهم".