محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا جديدًا لمجابهة كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم، القرار رقم ( 367 ) لسنة 2020م، بمتابعة تطبيق المعايير الصحية لكافة الأنشطة المرخص لها بالفتح، ويتضمن كافة جهات الاختصاص والالتزام بكل دقة بمتابعة تطبيق المعايير الصحية لكافة الأنشطة المرخص لها بالفتح أثناء فترة الحظر من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحًا ويومي الجمعة والسبت أثناء الغلق لأغلب الأنشطة طبقًا لقرار مجلس الوزراء.وأضاف نورالدين في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وكذا الإلتزام الدقيق بحمل الشهادات الصحية للعاملين، ارتدائهم الكمامات والقفازات، التطهير والرش والتعقيم المستمر، وضع صناديق قمامة مغطاة، تغطية المنتجات الغذائية المعروضة بغطاء من البلاستيك.بالإضافة لتشكيل لجان بكافة مراكز ومدن المحافظة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه وعضوية كلًا من (الصحة، الطب بيطري، التموين) على أن تختص اللجان بالمرور المفاجئ خاصة أثناء فترة الحظر للتأكد من الالتزام بالمعايير والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، كذا ضبط الأنشطة المخالفة لهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ قرارات الغلق الإداري بشأنها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة.