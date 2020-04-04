«الأوقاف» تحظر موائد الإفطار فى رمضان بسبب كورونا

أكدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد إفطار رمضانية في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام.وطالبت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.وذكر البيان أن كل أعمال صرف البر التي تقوم بها لجان البر التابعة للأوقاف ستقتصر فقط على دفع المبالغ النقدية من خلال الفيزا كارت دون سواها، وبالإجراءات القانونية المتبعة، ولا يسمح بغير ذلك هذا العام تحقيقًا للصالح العام وحرصًا على الجميع.وأضافت الوزارة أن هذا التنبيه يأتي مبكرًا حتى لا يقوم أحد ممن كانوا يقومون على الموائد في الأعوام السابقة بجمع أي أموال لحساب هذه الموائد، مع التأكيد على أن صرف المبالغ النقدية أستر للفقير وأنفع له ولأسرته، ومن كان له جار فقير أو أسرة محتاجة، وأراد أن يهدي لها ما يشاء من الطعام أو غيره فهذا بر وصلة مطلوبان في هذا التوقيت، بل ندعو ونحث ونشجع عليه لما يحققه من الألفة والمودة بين الجيران.