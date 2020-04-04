تجديد حبس السائق المتهم بدهس طفل في التبين

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، السبت، حبس سائق سيارة نقل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس طفل.تلقى المقدم محمد بكري إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة الطفل زياد سعيد، 15 سنة، مقيم بمنطقة التبين البلد.بالكشف المبدئي، تبين وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي أدى للوفاة، وانتقلت قوة من مباحث القسم لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الضحية الطريق قامت سيارة نقل بدهسه، ولاذ السائق بالفرار.ثم قام سائق السيارة بتسليم نفسه لقوات قسم شرطة التبين، وبمُواجهته أقر بهروبه وقت الحادث خشية من فتك الأهالي به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.