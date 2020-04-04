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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«رؤية علمية» لكورونا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية

السبت 04/أبريل/2020 - 10:52 ص
المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ولاء جمال
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قالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه جاري العمل على تقديم رؤية ذات دلالات علمية حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الراهنة، من خلال ترسيخ جهود الدولة والقرارات التي اتخذت للوقاية من انتشار الفيروس ومدى استجابة المواطنين ووعيهم لها، كذلك مدى تأثير الأزمة على الاقتصاد والقطاع غير الرسمي والعمالة اليومية وكيفية الخروج منها، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأضافت عبد الرحيم، في بيان، انه يتم حاليا طريقة إعداد الرؤية البحثية حول فيروس كورونا من خلال استطلاع الآراء، للوصول إلى بيانات ومعلومات علمية تعكس الصورة الحقيقية للواقع، والخروج بالعديد من الأبحاث والتوصيات التي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط وكيفية إدارة الأزمات ومواجهة التحديات.

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أعلن عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد واتباع تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بوضع خطة تضمن سلامة العاملين، إذ تم تعليق كافة الأنشطة الخاصة بالندوات والاجتماعات منعًا لأي تجمعات بالمركز وأيضا الأنشطة الخاصة بإجراء البحوث الميدانية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية، كما تم تخفيض عدد العاملين بالمركز بما لا يخل بآليات العمل وأيضا منح العاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر، لاسيما وأن المركز يقوم بإعداد الأبحاث والدراسات العلمية التي تساعد متخذي القرار في وضع الخطط والقرارات التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات والقضايا المجتمعية.

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