تنطلق غدًا.. 7 معلومات عن الامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوي
السبت 04/أبريل/2020 - 11:31 ص
ريم محمودطباعة
تبدأ الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي غدًا الأحد الموافق 5 أبريل إلكترونيا، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).
-يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
-جدول الاختبارات التجريبية أو الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.
-سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت.
- يعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.
- يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
أبرز المعلومات عن الاختبارات التجريبية-تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي.
-يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
-جدول الاختبارات التجريبية أو الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.
-سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت.
- يعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.
- يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
موعد الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي حسب المحافظة
- من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.
- من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
- من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.
- من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.