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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تنطلق غدًا.. 7 معلومات عن الامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوي

السبت 04/أبريل/2020 - 11:31 ص
الامتحانات الإلكترونية
الامتحانات الإلكترونية
ريم محمود
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تبدأ الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي غدًا الأحد الموافق 5 أبريل إلكترونيا، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

أبرز المعلومات عن الاختبارات التجريبية

-تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي.

-يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

-جدول الاختبارات التجريبية أو الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

-سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت.

- يعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.

- يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

موعد الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي حسب المحافظة

  • من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.
  • من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
  • من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.
  • من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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