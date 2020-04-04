تنطلق غدًا.. 7 معلومات عن الامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوي

أبرز المعلومات عن الاختبارات التجريبية

موعد الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي حسب المحافظة

من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا في القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر.

من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا في الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

من الساعة 12 ظهرًا إلى 2 ظهرًا في الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبني سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.

من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا في الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.





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تبدأ الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي غدًا الأحد الموافق 5 أبريل إلكترونيا، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).-تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي.-يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.-جدول الاختبارات التجريبية أو الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020 وتم تحديد الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.-سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت.- يعقد الامتحان الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول.- يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.