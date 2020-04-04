وزير التعليم يوضح طريقة احتساب وقت الامتحان الإلكتروني (فيديو)
السبت 04/أبريل/2020 - 01:06 ص
ريم محمودطباعة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة جهزت جميع الإجراءات الخاصة بالامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي والذي سيبدأ يوم ٥ أبريل المقبل.
وأضاف «شوقي» أن مدة الامتحان يتم حسابها منذ دخول الطالب المنصة الامتحان، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الشبكات بدلا من البنية التحتية نظرًا لتعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، من خلال فيديو له قام ببثه عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» تفاصيل كثيرة عن توقيت الامتحان.
يذكر أنه سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام. شاهد
وأضاف «شوقي» أن مدة الامتحان يتم حسابها منذ دخول الطالب المنصة الامتحان، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الشبكات بدلا من البنية التحتية نظرًا لتعليق الدراسة بسبب أزمة كورونا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، من خلال فيديو له قام ببثه عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» تفاصيل كثيرة عن توقيت الامتحان.
يذكر أنه سيتم عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام. شاهد