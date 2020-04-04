2 مليون يورو خسائر متاحف برلين شهريًا بسبب كورونا

يتوقع اتحاد متاحف الدولة في برلين تراجعًا حادًا في الإيرادات بسبب جائحة كورونا.وقالت نائبة الأمين العام للاتحاد، كريستينا هاك، في تصريحات صحفية في برلين: "بالنظر إلى بيانات العام الماضي، نجد أن متاحف الدولة في برلين تسجل خسائر شهرية بقيمة نحو مليوني يورو".ويضم اتحاد متاحف الدولة في برلين 13 مجموعة من المقتنيات الأثرية في 19 متحفًا.ويزور جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين سنويا نحو 3 ملايين شخص.وتتوقع الحكومة الألمانية أن يتكبد القطاع الثقافي والإبداعي في البلاد خسائر في الإيرادات تصل إلى نحو 28 مليار يورو بسبب تداعيات الوباء.وجاء في تقييم نشره مركز الحكومة الألمانية للاقتصاد الثقافي والابداعي يوم الاثنين الماضي أن التوقف المستمر في هذا القطاع بسبب الجائحة سيجعل هذا السيناريو الوخيم أكثر احتمالًا.