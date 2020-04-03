خبير اقتصادي: «كورونا» حرب تجارية بين أمريكا والصين

قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن فيروس كورونا المستجد يعتبر نتاج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحياة لن تتوقف جراء أزمة وباء "كورونا" المستجد.وكشف شريف دلاور عن أن هناك نظاما عالميا جديدا سيظهر وسيغير شكل العالم بحلول 2030 بشكل جوهري، كاشفا عن أن فيروس كورونا يعمل على إيجاد ذلك النظام الاقتصادي المنتظر.وأشار إلى أن الإجراءات الحمائية ضد الوباء أدت إلى إيجاد آثار اقتصادية للاقتصاد العالمي، كاشفا عن أن النظام العالمي الجديد يشهد تنافسا تكنولوجيا بين أمريكا والصين.وأوضح أن الصين نجحت في احتواء وباء كورونا من خلال الرقابة الشديدة للدولة على المواطنين من خلال تكنولوجيا الرقمنة أو ما يسمى ديكتاتورية الرقمنة، وبذلك أثبتت الصين أنها قوة تكنولوجية عالمية.