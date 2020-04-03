استمرار المحادثات بين كييف وطهران بشأن تسليم تسجيلات الطائرة المنكوبة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تواصل محادثاتها مع إيران بشأن تسليم الصندوق الأسود الذي يحتوي على تسجيلات طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة.وأضاف كوليبا: "المحادثات مع إيران مستمرة ونعمل على الحصول على الصناديق السوداء، هناك مساران الآن: الأول دبلوماسي وقانوني، حيث نتفاوض مع إيران ونبحث الجوانب القانونية لحل هذا الوضع المأساوي، أما المسار الثاني هو جوي وتقني وهو ما تقوم به اللجنة المختصة بالتحقيق في حوادث الطيران".وأوضح كوليبا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه إلى جانب المحادثات مع إيران، تجري أوكرانيا مشاورات مع شركاء دوليين ومع كندا في المقام الأول.وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن الهدف الرئيسي الأول هو الحصول على الصندوق الأسود، والهدف الثاني هو الاتفاق مع إيران بوضوح على آلية تحمل المسئولية القانونية لهذا الحادث، أما الخطوة الثالثة فتكمن في تنفيذ الاتفاقات التي يتم التوصل إليها.تجدر الإشارة إلى أنه في 8 يناير الماضي، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، كانت متجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي.وكان على متن الطائرة 176 شخصًا بينهم تسعة من طاقم الطائرة و167 راكبًا بينهم مواطنون من أوكرانيا وإيران وكندا والسويد وأفغانستان وألمانيا وبريطانيا، وجميعهم لقوا مصرعهم.واعترفت إيران في 11 يناير الماضي بأن جيشها أسقط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ.