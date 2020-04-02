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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:10 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات المرحلة الثانوية تجريبية ولا تدعو للقلق مطلقًا.

وأضاف شوقى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "الامتحان تجريبى على الأسئلة الجديدة.. نحن أجرينا التجربة بناء على طلب الطلاب أنفسهم، ونجرب درجة احتمال الشبكة لوجود جميع الطلاب للوقوف على بعض المشاكل
التي تحدث لتلافيها فى امتحانات مايو".

وتابع أن المنظومة الجديدة تقدم الخدمات كافة بمستوى عالى جدًا ومتطور للطلاب بالمجان، مضيفا: "نعلم أن أولياء الأمور حريصيين على مستقبل أبنائهم، وأقول لهم اتركوا أبنائكم ليتعلموا المنظومة الجديدة ولا تنزعجوا مطلقًا ولا تنساقوا وراء من يحاول التجارة بكم وبأبنائكم".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر أصبحت نموذج للعديد من الدول فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فى مجالى التعليم والصحة، مشددًا على أن هناك 600 ألف طالب سوف يجرون امتحانات قريبًا وقبل عامان كان يقال لنا أن ذلك لن يحدث مطلقًا.

واستكمل: "الآن أصبح لدينا التابلت والشبكات والمكتبة الرقمية ولو استمعنا لكلام المعترضين ما كنا وصلنا لما وصلنا له الآن، لا تحرموا ابنائكم من منظومة تعليمية ستجعلهم يتنافسون فى المرحلة التى سيعيشونها".

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