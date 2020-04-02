طرح أغنية «مش قد الهوى» لـ شيرين على تطبيق «Deezer» قريبًا

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرحها أغنية جديدة للنجمة شيرين عبدالوهاب، تحمل اسم "مش قد الهوى" ومن المنتظر طرحها على تطبيق "Deezer".ونشرت صفحة روتانا، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لبوستر الأغنية وكتبت عليه: "جاهزين لرائعة ملكة المشاعر شيرين، خليك بالبيت واستمع قريبا على تطبيق Deezer أغنيتها الجديدة مش قد الهوى".وكانت شيرين قد كتبت، منذ أيام، عبر حسابها بموقع التدوينات "تويتر": "إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي، ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعها لكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني.. بحبكم".