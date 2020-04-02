رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية: نسعى لحسم ما تبقى من ملفات السلام

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:49 م
محمد حسن عثمان التعايشي،
محمد حسن عثمان التعايشي، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السو
أ ش أ
طباعة
قال محمد حسن عثمان التعايشي، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات السلام: إن الوفد يسعى بكل ما في وسعه، لحسم ما تبقى من ملفات السلام، بما يفتح الفرص أمام البناء والتنمية وإنهاء الحروب وأسبابها نهائيا، وإعلان 2020 عام إسكات الحرب للأبد.

وأضاف التعايشي - في بيان اليوم الخميس، حرصا من جميع الأطراف على ضرورة التعجيل بحسم ملف السلام واستغلال الظروف السياسية المواتية للوصول إلى سلام شامل في أقرب وقت ممكن؛ توصلنا في وفد حكومة السودان مع شركائنا في الجبهة الثورية السودانية وفريق الوساطة من حكومة جنوب السودان على ضرورة مواصلة الحوار حول الموضوعات العالقة في مساري دارفور والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق) والقضايا القومية عبر الحوار غير المباشر.

وأوضح، أن وفد الحكومة تسلم قائمة من الموضوعات التي يعمل الآن للرد عليها خلال 72 ساعة، لافتا إلى أنه بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العديد من دول العالم فإن خيار الحوار غير المباشر وسيلة ممكنة لتكملة موضوعات السلام مع الجبهة الثورية، خاصة وأن الموضوعات المتبقية ليست بالقضايا المعقدة.

وأكد التعايشي أن كل الموضوعات والمشكلات المرتبطة بجذور الصراع وجدت حظها من النقاشات الأولية، وتم التوافق حولها، وتبقت فقط القضايا المرتبطة بنسب قسمة السلطة والثروة والقضايا ذات الخصوصية.

وكانت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، أعلنت عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، اعتبارا من اليوم بمدينة جوبا.

موضوعات متعلقة

«بعد قرار التعليم».. 10 معلومات للطالب قبل الشروع في عمل بحث

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولى: متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا قد يبلغ 80 حالة هذا الأسبوع

إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا لـ14 ألفًا والمصابين لـ115 ألف حالة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

رابط منصة إدمودو الإلكترونية Edmodo.. الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 البحث العلمي

مجانًا .. تردد قناة Rotana Kids 2020 روتانا كيدز غير المشفرة على النايل سات

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«كورونا» والدين والفنون
جمال طه
10 رسائل للمواطن شريك إدارة أزمة «كورونا»
ماجد حبته
مجانين.. أو يكرهون الكويت
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
المزيد

الثقافة

مسابقة للكاريكاتير بالمركز الثقافى الصينى: إليك التفاصيل

مكتبة الإسكندرية تطل على جمهورها عبر اليوتيوب

لتداعيات كورونا.. «الرافدين» تطلق معرض افتراضي للكتاب

محمد الفخراني: القصة من الجمال بحيث لا تحتاج لمن يدافع عنها