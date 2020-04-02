رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: الصادرات المصرية تتخطى مليارى دولار رغم تداعيات كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:01 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
طباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا مطلع العام الحالى 2020، إذ ارتفعت إلى 2.481 مليار دولار مقابل 2.447 مليار دولار مطلع العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.1 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن السلع تامة الصنع أسهمت بالنصيب الأكبر فى زيادة الصادرات، بعد أن ارتفعت من 1.041 مليار دولار لـ1.120 مليار دولار، والسلع نصف المصنعة من 564.6 مليون دولار لـ631.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وكان جهاز التعبئة والإحصاء، قد أعلن عن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3٪، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.4٪، حيث بلغت 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، أهمها: "بترول خام بنسبة 102.6٪، أسمدة بنسبة 7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1٪، سجاد وكليم بنسبة 22.2٪".

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

«بعد قرار التعليم».. 10 معلومات للطالب قبل الشروع في عمل بحث

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

الصور

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

الأكثر قراءة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

48 ألف وفاة فى العالم جراء وباء "كوفيد- 19"

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تطل على جمهورها عبر اليوتيوب

لتداعيات كورونا.. «الرافدين» تطلق معرض افتراضي للكتاب

محمد الفخراني: القصة من الجمال بحيث لا تحتاج لمن يدافع عنها

معهد جوته يطلق موقع «ابتدي» لدعم المبدعين في الشرق الأوسط