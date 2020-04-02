الإحصاء: الصادرات المصرية تتخطى مليارى دولار رغم تداعيات كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا مطلع العام الحالى 2020، إذ ارتفعت إلى 2.481 مليار دولار مقابل 2.447 مليار دولار مطلع العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.1 مليون دولار.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن السلع تامة الصنع أسهمت بالنصيب الأكبر فى زيادة الصادرات، بعد أن ارتفعت من 1.041 مليار دولار لـ1.120 مليار دولار، والسلع نصف المصنعة من 564.6 مليون دولار لـ631.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.وكان جهاز التعبئة والإحصاء، قد أعلن عن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3٪، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.4٪، حيث بلغت 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، أهمها: "بترول خام بنسبة 102.6٪، أسمدة بنسبة 7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1٪، سجاد وكليم بنسبة 22.2٪".