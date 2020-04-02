جامعة عين شمس تنفى وجود إصابات بكورونا بين العاملين

أكدت جامعة عين شمس أن قرار تحويل مستشفى العبور الجامعى كمستشفى للعزل، إجراء احترازي تم اتخاذه ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية المتعاقبة التي اتخذتها الجامعة منذ ظهور وباء كورونا المستجد عالميًا.وأعربت الجامعة- في بيان لها اليوم- عن استيائها لما نُشر في عدد من المواقع عن وجود إصابات بكورونا في جامعة عين شمس، مؤكدة أن هذا الخبر عارِ تمامًا عن الصحة، لافتة إلى أنها تقدمت اليوم بشكوى للهيئة الوطنية للصحافة وللمجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.وكان الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قد أصدر قرارًا بتخصيص مستشفى العبور التخصصي كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى الموجودين بمستشفيات جامعة عين شمس، كإجراء احترازى للذين تثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.