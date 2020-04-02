النيابة الإدارية تدعم «تحيا مصر» بـ3 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

أصدر المجلس الأعلي للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، قرارا بخصم مبلغ 1000جنيه من درجة مستشار وما يعلوها، ومبلغ 400 جنيه من درجة رئيس نيابة وما دونها توافقا مع سائر الجهات والهيئات القضائية في هذا الشأن علي أن يتم ايداع المبلغ المتحصل عليه وقدره 3 ملايين جنيها كمساهمة من أعضاء النيابة الادارية في صندوق " تحيا مصر" لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.واشار البيان الصادر عن الهيئة لأعضائه، أن ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية التي توجبها الظروف الراهنة، وما تتخذه الدولة من مجهودات لمواجهة الوباء العالمي لفيروس " كورونا المستجد"، ورفع تأثيرها عن بعض فئات الشعب المصري الأكثر تتضررا من تلك الظروف.